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Жителей Киева просят быть осторожней, на улицах гололед

НовостиОбщество    25.03.2018 - 10:53
Фото: гололед (открытые источники)
Фото: гололед (открытые источники)

Киевлян просят не заступать за оградительные ленты

25 марта в столице ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололед, ветер юго-западный, 5-10 м / с, температура днем 3-5º тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает пресс-служба КГГА.

В частности, городские власти в очередной раз призвали жителей города быть осторожными и внимательными на период температурных колебаний, а также обращать внимание на огороженные территории и не входить за их пределы.

Кроме того, сотрудники КГГА просят: "если вы заметили опасную неогражденный территорию - обращайтесь на городские горячие линии: 1551 (со стационарного), (044) 205-73-37 (с мобильного)". Как сообщается данные меры необходимы с целью предупреждения травматизма и избежание аварийных ситуаций.

Кроме того, управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу.

Напомним, как сообщалось ранее, из-за непогоды в Украине уже не раз объявляли штормовое предупреждение.

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Теги публикации: Киев, Киев, гололедица  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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