Синоптики попереджають про ожеледицю в Києві

Киян просять не заступати за огороджувальні стрічки

25 березня в столиці очікується мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледь, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вдень від +3 до +5. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, передає прес-служба КМДА.

Зокрема, міська влада вкотре закликала жителів міста бути обережними та уважними на період температурних коливань, а також звертати увагу на обгороджені території і не входити за їхні межі.

Крім того, управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись по місту.

Пішоходам рекомендують бути уважними на тротуарах, ходити не поспішаючи, а при переході через дорогу враховувати, що гальмівний шлях автомобіля на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів.

Водіїв закликають дотримуватися швидкісного режиму та дистанції на дорозі, включити габаритні вогні або протитуманні ліхтарі, утриматися від різких маневрів, а також не використовувати літні шини.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, через негоду в Україні вже не раз оголошували штормове попередження.