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Синоптики попереджають про ожеледицю в Києві

НовиниСуспільство    25.03.2018 - 10:53
Фото: ожеледиця (УНІАН)
Фото: ожеледиця (УНІАН)

Киян просять не заступати за огороджувальні стрічки

25 березня в столиці очікується мінлива хмарність, без опадів, на дорогах місцями ожеледь, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вдень від +3 до +5. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, передає прес-служба КМДА.

Зокрема, міська влада вкотре закликала жителів міста бути обережними та уважними на період температурних коливань, а також звертати увагу на обгороджені території і не входити за їхні межі.

Крім того, управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись по місту.

Пішоходам рекомендують бути уважними на тротуарах, ходити не поспішаючи, а при переході через дорогу враховувати, що гальмівний шлях автомобіля на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів.

Водіїв закликають дотримуватися швидкісного режиму та дистанції на дорозі, включити габаритні вогні або протитуманні ліхтарі, утриматися від різких маневрів, а також не використовувати літні шини.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, через негоду в Україні вже не раз оголошували штормове попередження.

Синоптики попереджають про ожеледицю в Києві У Києві 24 березня буде обмежено рух транспорту Північним і Південним мостами
Теги публікації: Київ, Київ, гололедица  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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