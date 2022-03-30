Жителей Ични просят оставаться дома и не выезжать из города

Россия уже 35-й день разрушает города Украины. В частности, в городе Ичня Черниговской области местных жителей просят оставаться дома и не осуществлять движение между населенными пунктами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ичнянский городской совет.

Также нужно ограничить любое свое передвижение, остаться дома и быть осторожными.

Отмечается, что запрещается осуществлять движение из города по всем направлениям.

Ранее мы сообщали, что в Черниговской области за сутки из-за обстрелов возникло 8 пожаров.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 35-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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