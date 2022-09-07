Жителей Херсонской области попросили сообщать о подготовке к "референдумам" в СБУ

По его словам, российские оккупанты еще не отказались от сценария аннексии части Херсонской области путем "референдумов".

"Прошу всех жителей Херсона, кому известна достоверная информация о действиях, связанных с подготовкой этого шоу (к "референдумам" - ред.), оперативно сообщать СБУ", - написал Соболевский.

Он детализировал, что прежде всего необходима информация о подготовлении помещений под размещение избирательных комиссий, завоз бюллетеней, формирование комиссий.