Жителів Херсонської області попросили повідомляти про підготовку до "референдумів" в СБУ

За його словами, російські окупанти ще не відмовилися від сценарію анексії частини Херсонської області шляхом "референдумів".

"Прошу всіх жителів Херсона, кому відома достовірна інформація про дії, пов'язані з підготовкою цього шоу (до "референдумів" - ред.), оперативно повідомляти СБУ", - написав Соболевський.

Він деталізував, що насамперед необхідна інформація про підготовку приміщень під розміщення виборчих комісій, завезення бюлетенів, формування комісій.