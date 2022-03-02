Жителей Херсона просят не выходить на улицу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"Друзья! Прошу всех, кто сейчас не дома, или кто планирует выходить на улицу – не делать этого. Оккупанты находятся во всех районах города и очень опасны. В темную пору суток есть вероятность, что враг может открывать огонь на поражение! Будьте осторожны! Слава Украине!" – сказано в сообщении.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!