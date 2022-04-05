UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Жителей Харьковской области депортируют в Россию через фильтрационные коридоры, - Синегубов

Фото: жителей Харьковской области депортируют в Россию через фильтрационные коридоры (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты принудительно вывозят в Россию жителей Харьковской области. Для этого враг использует некие фильтрационные коридоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телеканала "Рада".

"Эта их тактика известна. Не впервые они ее применяют: они берут город в блокаду, доводят до критической ситуации по всем направлениям и после того предлагают условный коридор, чтобы якобы спасти людей, переправить в Россию", - сказал Синегубов.

Он отметил, что у людей по сути нет выбора, но у ОВА есть информация, что жителей области заставляют выезжать в страну-агрессора.

"Что касается вражеских подступов к Харькову, то они не удаются. Риск атаки сохраняется. Сейчас ВСУ отодвигают оккупантов от Харькова в Дергачевском направлении", - добавил Синегубов.

Напомним, российско-оккупационные войска принудительно вывезли в Россию и так называемую "ДНР" почти 40 тысяч жителей Мариуполя. Из них враг похитил 17 детей, которые были на лечении в одном из медучреждений города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна России против Украины