Жителів Харківської області депортують до Росії через фільтраційні коридори, - Синєгубов

"Ця їх тактика відома. Не вперше вони її застосовують: вони беруть місто у блокаду, доводять до критичної ситуації по всіх напрямках і після того пропонують умовний коридор, щоб нібито врятувати людей, переправити до Росії", - сказав Синєгубов.

Він зазначив, що у людей по суті немає вибору, але в ОВА є інформація, що мешканців області змушують виїжджати до країни-агресорки.

"Що стосується ворожих підступів до Харкова, то вони не вдаються. Ризик атаки зберігається. Наразі ЗСУ відсувають окупантів від Харкова у Дергачівському напрямку", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська примусово вивезли до Росії та так званої "ДНР" майже 40 тисяч жителів Маріуполя. З них ворог викрав 17 дітей, які були на лікуванні в одному з медзакладів міста.

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