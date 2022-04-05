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Жителів Харківської області депортують до Росії через фільтраційні коридори, - Синєгубов

Фото: жителів Харківської області депортують до Росії через фільтраційні коридори (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти примусово вивозять до Росії мешканців Харківської області. Для цього ворог використовує такі собі фільтраційні коридори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телеканалу "Рада".

"Ця їх тактика відома. Не вперше вони її застосовують: вони беруть місто у блокаду, доводять до критичної ситуації по всіх напрямках і після того пропонують умовний коридор, щоб нібито врятувати людей, переправити до Росії", - сказав Синєгубов.

Він зазначив, що у людей по суті немає вибору, але в ОВА є інформація, що мешканців області змушують виїжджати до країни-агресорки.

"Що стосується ворожих підступів до Харкова, то вони не вдаються. Ризик атаки зберігається. Наразі ЗСУ відсувають окупантів від Харкова у Дергачівському напрямку", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська примусово вивезли до Росії та так званої "ДНР" майже 40 тисяч жителів Маріуполя. З них ворог викрав 17 дітей, які були на лікуванні в одному з медзакладів міста.

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ХарківВійна Росії проти України