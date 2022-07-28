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Жителей Донецкой области призывают срочно эвакуироваться

Фото: вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (facebook.com/MReintegration)
Автор: Руслан Гаращенко

В Донецкой области российские войска продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру. В связи с чем жителей региона призывают срочно эвакуироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

Она отметила, что в регионе нет газоснабжения, а также возможны проблемы с электро- и водоснабжением. При этом впереди осенне-зимний период.

"Людей нужно перевозить в более безопасные регионы. Особенно женщин, детей, стариков, а также больных и маломобильных. Итак, готовим жителей Донецкой области к эвакуации! Созданы штаб, разворачиваем силы и средства. Области в центре и западе страны готовятся принимать наших людей с востока", - отметила Верещук.

Министр также обратилась к жителям Донбасса, заявив, что если не эвакуироваться сейчас, то потом граждане могут остаться без электричества и воды, тепла и связи, без лекарств и пищи.

"Нет причин так поступать. Эвакуируйтесь. Вовремя", - добавила Верещук.

Напомним, что вчера оккупанты обстреляли Бахмут, в результате была частично разрушена местная гостиница. Спасатели изъяли тела двух погибших, еще одного человека удалось спасти. Всего пострадало 3 человека.

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