Жителей Донецкой области призывают срочно эвакуироваться

Она отметила, что в регионе нет газоснабжения, а также возможны проблемы с электро- и водоснабжением. При этом впереди осенне-зимний период.

"Людей нужно перевозить в более безопасные регионы. Особенно женщин, детей, стариков, а также больных и маломобильных. Итак, готовим жителей Донецкой области к эвакуации! Созданы штаб, разворачиваем силы и средства. Области в центре и западе страны готовятся принимать наших людей с востока", - отметила Верещук.

Министр также обратилась к жителям Донбасса, заявив, что если не эвакуироваться сейчас, то потом граждане могут остаться без электричества и воды, тепла и связи, без лекарств и пищи.

"Нет причин так поступать. Эвакуируйтесь. Вовремя", - добавила Верещук.