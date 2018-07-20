Для жителей Донбасса и Крыма вступительная кампания продлится до 28 сентября

Для жителей временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса поступление на бюджет или контракт возможно без ЗНО, украинского паспорта или аттестата

Зачисление жителей оккупированных территорий продлится до 28 сентября и возможно без ЗНО, украинского паспорта и аттестата. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины на своем официальном сайте.

И.о. директора департамента высшего образования МОН Светлана Кретович отметила, что поступающие, претендуя на бюджетные места, для поступления на бакалавра должны подать документы до 20 июля. Прием документов на младшего специалиста на базе 11 классов продлится до 1 августа.

В дальнейшем для желающих поступить на контракт будут ждать вступительные экзамены. Зачисление будет происходить до 28 сентября.

Для поступающих с оккупированных территорий Крыма и Донбасса, которые своевременно обратились к Образовательным центрам, будет ждать итоговая аттестация по двум предметам - украинскому языку и истории Украины. На базе этих центров абитуриенты также сдают экзамен по профильному предмету или творческий конкурс.

Имена всех поступающих с оккупированных территорий в обязательном порядке зашифровываются.

Напомним, Министерство образования обнародовало Топ-5 самых популярных специальностей. Среди самых популярных специальностей оказались право, филология, среднее образование, менеджмент и медицина.