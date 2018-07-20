Для жителів Донбасу та Криму вступна кампанія триватиме до 28 вересня

Для жителів тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу вступ на бюджет чи контракт можливе без ЗНО, українського паспорту чи атестата

Зарахування жителів окупованних територій триватиме до 28 вересня і можливе без ЗНО, українського паспорту та атестата. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України на своєму офіційному сайті.

В.о. директора департаменту вищої освіти МОН Світлана Кретович зазначила, що вступники, претендуючи на бюджетні місця, для вступу на бакалавра повинні подати документи до 20 липня. Прийом документів на молодшого спеціаліста на базі 11 класів триватиме до 1 серпня.

Надалі для бажаючих вступити на контракт чекатимуть вступні іспити. Зарахування буде відбуватись до 28 вересня.

Для вступників з окупованих територій Криму та Донбасу, що вчасно звернулись до Освітніх центрів, чекатиме підсумкова атестація з двох предметів - української мови та історії України. На базі цих центрів абітурієнти також складають іспит профільного предмету чи творчий конкурс.

Імена усіх вступників з окупованих територій в обов'язковому порядку зашифровуються.

Нагадаємо, МОН оприлюднило Топ-5 найпопулярніших спеціальностей. Серед найпопулярніших спеціальностей опинились право, філологія, середня освіта, менеджмент та медицина.