Жителей Черниговской области призвали пока не возвращаться домой

Чернигов сейчас имеет проблемы с коммуникацией. Жителей призывают пока не возвращаться домой, чтобы как можно быстрее восстановить ее.

"Есть много запросов, звонков, сообщений о возврате. Не надо этого сейчас делать. Чернигов мы отстроим, но на это надо время. Сейчас есть большая проблема с коммуникациями города, которые на многих участках города уничтожены. Чем меньше ресурсов сейчас будет потреблять Чернигов, тем быстрее мы его восстановим", - пишет Чаус.

После того как восстановят коммуникацию, местные смогут уже вернуться домой.