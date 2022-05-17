Жителей в Черниговской области предупреждают о взрывах: что произошло

Сегодня, 17 мая жители Черниговской области могут слышать взрывы. Возле села Левковичи будут обезвреживать остатки боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Департамента гражданской защиты Черниговской ОВА.
"'Ориентировочно с 14:40 возле села Левковичи Черниговского района будут обезвреживать остатки боеприпасов путем подрыва. Просьба сохранять спокойствие", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в Миргороде Полтавской области будут слышны звуки взрывов. Местным жителям объяснили, в чем причина.
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