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Жителей Черниговской области предупредили о военных учениях ВСУ

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Черниговская область, Вторник 26 апреля 2022 10:36
Жителей Черниговской области предупредили о военных учениях ВСУ Фото: в Черниговской области пройдут военные учения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Черниговской области проведут военные учения 26 и 27 апреля. Жителей области предупредили о стрельбе и призвали не паниковать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Корюковской районной военной администрации.

Учения Вооруженных сил Украины проведут на территории Менской территориальной общины. Местных жителей призвали не паниковать и сохранять спокойствие.

"Если вы будете слышать звуки выстрелов на территории общины, не паникуйте, сохраняйте спокойствие", - говорится в сообщении.

Напомним, в Минобороны заявили, что пока не видят возможности повторного нападения российских войск с севера.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что не исключают возможности нападения Беларуси.

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Вооруженные силы Украины Черниговская область Военные учения
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