Жителів Чернігівської області попередили про військові навчання ЗСУ

У Чернігівській області проведуть військові навчання 26 та 27 квітня. Жителів області попередили про стрільби та закликали не панікувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Корюківської районної військової адміністрації.

"Якщо ви будете чути звуки пострілів на території громади, не панікуйте, зберігайте спокій", - йдеться у повідомленні.

Навчання Збройних сил України проведуть на території Менської територіальної громади. Місцевих мешканців закликали не панікувати та зберігати спокій.

Нагадаємо, у Міноборони заявили, що поки що не бачать можливості повторного нападу російських військ з півночі.

Водночас у відомстві підкреслили, що не відкидають можливості нападу Білорусі.

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