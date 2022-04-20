Полностью отвергать возможность нападения Беларуси не можем, - Мотузяник

В Министерстве обороны не исключают возможность нападения Беларуси. В ведомстве отмечают, что белорусские войска находятся в повышенной боевой готовности.

" Полностью отвергать такую возможность мы не можем. Нам известно, что по состоянию на это время отдельные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь прикрывают участок границы с Украиной и находятся в повышенной боевой готовности", - отметил Мотузяник.

Однако он добавил, что Беларусь уже стала участником войны против Украины, поскольку разрешила России использовать свои территории и мощности для осуществления атак.

" Но Беларусь своими недружественными действиями уже запятнала себя в этой позорной и несправедливой войне, которую Россия развязала против нас. Аэродромы, откуда взлетают российские самолеты и бомбят Украину. Участки для размещения тактических ракетных комплексов, которыми Россия наносит удары по нашей территории. Поэтому должны быть готовы к любым действиям", - пояснил спикер.