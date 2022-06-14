Житель Закарпатья хотел создать "Подкарпатскую Русь", а получил семь лет тюрьмы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

Как установило следствие, 43-летний житель Закарпатья позиционировал себя "активистом краевого русинства" и публично обращался к закарпатцам с призывом создать "Республику Подкарпатская Русь". Мужчина публиковал посты в соцсетях, в которых также выражал пренебрежение к Украине и украинцам.

"Ужгородский горрайонный суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет", - рассказали в СБУ.

Сейчас мужчина объявлен в межгосударственный розыск.