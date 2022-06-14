RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мешканець Закарпаття хотів створити "Підкарпатську Русь", а отримав сім років в'язниці

Фото: суд засудив до в'язниці мешканця Закарпаття (npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Мешканця Закарпатської області заочно засудили до 7 років в'язниці за заклики до відокремлення Закарпаття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Як встановило слідство, 43-річний мешканець Закарпаття позиціонував себе "активістом крайового русинства" та публічно звертався до закарпатців зі закликом створити "Республіку Підкарпатська Русь". Чоловік публікував дописи у соцмережах, в яких також виражав зневагу до України та українців.

"Ужгородський міськрайонний суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років", - розповіли в СБУ.

Наразі чоловіка оголошено у міждержавний розшук.

Нагадаємо, до цього СБУ повідомила про підозру уродженці Закарпаття, яка брала участь в ефірах російських телеканалів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниЗакарпаттяЗакарпатська область