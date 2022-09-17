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Житель Закарпатья за 5 тысяч долларов вывозил мужчин за границу. Ему грозит тюрьма

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Закарпатье, Суббота 17 сентября 2022 18:57
Житель Закарпатья за 5 тысяч долларов вывозил мужчин за границу. Ему грозит тюрьма Фото: на Закарпатье мужчина вывозил военнообязанных за границу (zk.npu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

На Закарпатье разоблачили еще одну схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. Организатора задержали "на горячем".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Закарпатской области.

Организовал незаконную схему для выезда мужчин житель Закарпатья. Он лично вывозил украинцев, которые хотели избежать мобилизации, за границу. За свои "услуги" мошенник требовал 5 тысяч долларов.

"Мужчину задержали, когда он как раз пытался переправить через "зеленую границу" в пределах Береговского района одного из своих клиентов. По их предварительной договоренности, деньги в сумме 5 тысяч долларов организатор должен был получить сразу же после пересечения беглецом линии госграницы", - говорится в сообщении.

Задержанного поместили в изолятор. Ему грозит до 9 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Житель Закарпатья за 5 тысяч долларов вывозил мужчин за границу. Ему грозит тюрьма

Фото: на Закарпатье мужчина вывозил военнообязанных за границу (zk.npu.gov.ua)

Напомним, в Раде предлагают выпускать мужчин из Украины под ежемесячный взнос.

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