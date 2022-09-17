Житель Закарпатья за 5 тысяч долларов вывозил мужчин за границу. Ему грозит тюрьма
На Закарпатье разоблачили еще одну схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. Организатора задержали "на горячем".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Закарпатской области.
Организовал незаконную схему для выезда мужчин житель Закарпатья. Он лично вывозил украинцев, которые хотели избежать мобилизации, за границу. За свои "услуги" мошенник требовал 5 тысяч долларов.
"Мужчину задержали, когда он как раз пытался переправить через "зеленую границу" в пределах Береговского района одного из своих клиентов. По их предварительной договоренности, деньги в сумме 5 тысяч долларов организатор должен был получить сразу же после пересечения беглецом линии госграницы", - говорится в сообщении.
Задержанного поместили в изолятор. Ему грозит до 9 лет тюрьмы. Следствие продолжается.
Фото: на Закарпатье мужчина вывозил военнообязанных за границу (zk.npu.gov.ua)
Напомним, в Раде предлагают выпускать мужчин из Украины под ежемесячный взнос.
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