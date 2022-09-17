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Житель Закарпаття за 5 тисяч доларів вивозив чоловіків за кордон. Йому загрожує в'язниця

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Закарпаття, Субота 17 вересня 2022 18:57
Житель Закарпаття за 5 тисяч доларів вивозив чоловіків за кордон. Йому загрожує в'язниця Фото: на Закарпатті чоловік вивозив військовозобов'язаних за кордон (zk.npu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

На Закарпатті викрили ще одну схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Організатора затримали "на гарячому".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Закарпатської області.

Організував незаконну схему для виїзду чоловіків житель Закарпаття. Він особисто вивозив українців, які хотіли уникнути мобілізації, за кордон. За свої "послуги" шахрай вимагав 5 тисяч доларів.

"Чоловіка затримали, коли він саме намагався переправити через "зелений кордон" в межах Берегівського району одного зі своїх клієнтів. За їх попередньою домовленістю, гроші в сумі 5 тисяч доларів організатор мав отримати одразу ж після перетину втікачем лінії держкордону", - йдеться в повідомленні.

Затриманого помістили до ізолятора. Йому загрожує до 9 років в'язниці. Наразі слідство триває.

Житель Закарпаття за 5 тисяч доларів вивозив чоловіків за кордон. Йому загрожує в'язниця

Фото: на Закарпатті чоловік вивозив військовозобов'язаних за кордон (zk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Раді пропонують випускати чоловіків з України під щомісячний внесок.

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