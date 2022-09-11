Житель Славянска "сдавал" оккупантам данные о ВСУ и получил 8 лет тюрьмы

Житель Славянска Донецкой области передавал российским оккупантам данные об украинских защитниках. Мужчину приговорили к 8 годам заключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
По данным следствия, в мае 2022 года мужчина начал сотрудничать с врагом. Через свой аккаунт в заблокированной в Украине соцсети он передавал оккупантам информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ.
Российский информатор отправлял врагу данные о расположении техники, личного состава, блокпостах и маршруты движения военных на территории Краматорского района.
По данному факту открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 114-2 УКУ. Суд вынес приговор жителю Славянска. Его признали виновным и назначили наказание в виде 8 лет тюрьмы.
Напомним, в Днепре СБУ разоблачила сотрудницу предприятия ракетно-космической отрасли, которая передавала оккупантам данные об украинских военных разработках.
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