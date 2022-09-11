Житель Слов'янська "здавав" окупантам дані про ЗСУ та отримав 8 років в'язниці

Житель Слов'янська Донецької області передавав російським окупантам дані про українських захисників. Чоловіка засудили до 8 років ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

За даними слідства, у травні 2022 року чоловік почав співпрацювати з ворогом. Через свій акаунт у заблокованій в Україні соцмережі він передавав окупантам інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ.

Російський інформатор відправляв ворогу дані про розташування техніки, особового складу, блокпости та маршрути руху військових на території Краматорського району.

За даним фактом відкрили кримінальну справу за ч. 3 ст. 114-2 ККУ. Суд виніс вирок жителю Слов'янська. Його визнали винним та призначили покарання у вигляді 8 років в'язниці.