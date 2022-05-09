Житель Румынии незаконно вывозил украинцев заграницу. Свои услуги оценил в 5 000 долларов

Гражданин Республики Румыния организовал схему перевозки мужчин призывного возраста по чужим паспортам иностранцев. Свои услуги оценивал в 5000 долларов США с человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.
6 мая 2022 года он планировал незаконно переправить в Румынию двух военнообязанных украинцев. Осуществлял перевозки лично на авто. При прохождении паспортного контроля в МЧП "Порубное" в Черновицкой области, предъявил сотруднику Государственной пограничной службы Украины для проверки паспорта двух своих пассажиров, выданных на посторонних лиц – граждан Румынии.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Черновицкого районного управления полиции ГУНП в Черновицкой области.
Напомним, во Львове задержали мужчину, который за взятку организовал схему незаконного пересечения границы. Прокуратура объявила подозрение.
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