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Во Львове мужчина брал 7 000 долларов за незаконное пересечение границы

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Украина, Понедельник 09 мая 2022 13:21
Во Львове мужчина брал 7 000 долларов за незаконное пересечение границы Фото: Государственная граница (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Во Львове задержали мужчину, который за взятку организовал схему незаконного пересечения границы. Прокуратура объявила подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, мужчина обещал предоставить документы, на основании которых военнообязанные мужчины могли беспрепятственно пересечь границу через официальные пункты пропуска. Свои услуги он оценил в 7 000 долларов США с человека.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после получения всей суммы от одного из желающих незаконно выехать за пределы Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется следственным управлением ГУ НП во Львовской области при оперативном сопровождении УСР во Львовской области ДСР Нацполиции Украины.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированный законопроект об уголовной ответственности за незаконное пересечение границы мужчинами призывного возраста во время войны. Сейчас уголовная ответственность установлена только за незаконную переправку лиц через государственную границу.

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