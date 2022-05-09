Во Львове мужчина брал 7 000 долларов за незаконное пересечение границы

Во Львове задержали мужчину, который за взятку организовал схему незаконного пересечения границы. Прокуратура объявила подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины .

По данным следствия, мужчина обещал предоставить документы, на основании которых военнообязанные мужчины могли беспрепятственно пересечь границу через официальные пункты пропуска. Свои услуги он оценил в 7 000 долларов США с человека.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины после получения всей суммы от одного из желающих незаконно выехать за пределы Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется следственным управлением ГУ НП во Львовской области при оперативном сопровождении УСР во Львовской области ДСР Нацполиции Украины.