UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Житель Херсона допоміг ФСБ втекти на лівий берег Дніпра, його затримали

Фото: СБУ затримала пособника окупантів у Херсоні (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці затримали у Херсоні поплічника окупантів. Чоловік допоміг ФСБ втекти на лівий берег Дніпра у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Пособником росіян виявився власник місцевої станції прогулянкових катерів. До широкомасштабного вторгнення цей чоловік влаштовував морські екскурсії в районі Залізного порту. Він добровільно передав окупантам 6 плавзасобів, кожен з яких розрахований на 30 пасажирських місць.

Саме на цих катерах співробітники ФСБ та деякі підрозділи російських військ "евакуювалися" з Херсона на лівий берег Дніпра. Крім того, цими катерами окупанти примусово вивезли частину місцевих жителів.

СБУ встановила, що фігурант після окупації півдня "перереєстрував" власний бізнес на користь РФ і уклав відповідний "договір" з окупаційною адміністрацією. Після звільнення Херсона він намагався переховуватися.

Затриманому оголосили підозру за ч. 1 ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 12 років за ґратами.

Фото: СБУ затримала пособника окупантів у Херсоні (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, у Херсоні затримали колаборанта, який збирав "голоси" для "референдуму".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниХерсонокупантиколаборант