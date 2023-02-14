Житель Донецької області підтримав окупацію Маріуполя. Його засудили до 5 років тюрми

Мешканець Родинського (Донецька область) у соціальних мережах підтримував армію РФ та окупацію Маріуполя. Його затримали та засудили до 5 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

"У квітні 2022 року мешканець м. Родинське неодноразово розміщував у своєму акаунті в соціальній мережі публікації та відео, у яких визнавався правомірним збройний напад РФ на Україну", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що чоловік поширював інформацію про захоплення окупантами міст Херсон, Мелітополь, Маріуполь та Ізюм із зазначенням, що вони були "звільнені від нацистів".

Чоловіка було засуджено до 5 років тюрми за виправдовування збройної агресії РФ проти України, поширення матеріалів із запереченням тимчасової окупації частини території України, а також глорифікацію осіб, які її здійснювали.