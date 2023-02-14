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Житель Донецької області підтримав окупацію Маріуполя. Його засудили до 5 років тюрми

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Донецька область, Вівторок 14 лютого 2023 15:24
Житель Донецької області підтримав окупацію Маріуполя. Його засудили до 5 років тюрми Фото: Жителя Донецької області засудили за підтримку РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Мешканець Родинського (Донецька область) у соціальних мережах підтримував армію РФ та окупацію Маріуполя. Його затримали та засудили до 5 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

"У квітні 2022 року мешканець м. Родинське неодноразово розміщував у своєму акаунті в соціальній мережі публікації та відео, у яких визнавався правомірним збройний напад РФ на Україну", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що чоловік поширював інформацію про захоплення окупантами міст Херсон, Мелітополь, Маріуполь та Ізюм із зазначенням, що вони були "звільнені від нацистів".

Чоловіка було засуджено до 5 років тюрми за виправдовування збройної агресії РФ проти України, поширення матеріалів із запереченням тимчасової окупації частини території України, а також глорифікацію осіб, які її здійснювали.

Нагадаємо, що троє жителів окупованої частини Луганської області пішли на співпрацю з РФ та обійняли посади "прокурорів "ЛНР". Їх засудили на 10 років тюрми за колабораційну діяльність.

Мешканка Балаклії (Харківська область) працювала в окупаційній "адміністрації" РФ. Після звільнення міста її затримали та засудили на 6 років тюрми.

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