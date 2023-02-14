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Житель Донецкой области поддержал оккупацию Мариуполя. Его приговорили к 5 годам тюрьмы

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Донецкая область, Вторник 14 февраля 2023 15:24
Житель Донецкой области поддержал оккупацию Мариуполя. Его приговорили к 5 годам тюрьмы Фото: Жителя Донецкой области осудили за поддержку РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель Родинского (Донецкая область) в социальных сетях поддерживал армию РФ и оккупацию Мариуполя. Его задержали и приговорили к 5 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

"В апреле 2022 года житель г. Родинское неоднократно размещал в своем аккаунте в социальной сети публикации и видео, в которых признавалось правомерным вооруженное нападение РФ на Украину", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что мужчина распространял информацию о захвате оккупантами городов Херсон, Мелитополь, Мариуполь и Изюм с указанием, что они были "освобождены от нацистов".

Мужчина был осужден к 5 годам тюрьмы за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, распространение материалов с отрицанием временной оккупации части территории Украины, а также глорификацию лиц, осуществлявших ее.

Напомним, что трое жителей оккупированной части Луганской области пошли на сотрудничество с РФ и заняли должности "прокуроров "ЛНР", их осудили на 10 лет тюрьмы за коллаборационную деятельность.

Жительница Балаклеи (Харьковская область) работала в оккупационной "администрации" РФ. После освобождения города ее задержали и приговорили к 6 годам тюрьмы.

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