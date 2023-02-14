Житель Донецкой области поддержал оккупацию Мариуполя. Его приговорили к 5 годам тюрьмы
Житель Родинского (Донецкая область) в социальных сетях поддерживал армию РФ и оккупацию Мариуполя. Его задержали и приговорили к 5 годам тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.
"В апреле 2022 года житель г. Родинское неоднократно размещал в своем аккаунте в социальной сети публикации и видео, в которых признавалось правомерным вооруженное нападение РФ на Украину", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что мужчина распространял информацию о захвате оккупантами городов Херсон, Мелитополь, Мариуполь и Изюм с указанием, что они были "освобождены от нацистов".
Мужчина был осужден к 5 годам тюрьмы за оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, распространение материалов с отрицанием временной оккупации части территории Украины, а также глорификацию лиц, осуществлявших ее.
Напомним, что трое жителей оккупированной части Луганской области пошли на сотрудничество с РФ и заняли должности "прокуроров "ЛНР", их осудили на 10 лет тюрьмы за коллаборационную деятельность.
Жительница Балаклеи (Харьковская область) работала в оккупационной "администрации" РФ. После освобождения города ее задержали и приговорили к 6 годам тюрьмы.
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