Житель Донбасу коригував обстріли через "Однокласники". Його спіймала СБУ

Зрадника затримали у власному помешканні і вилучили мобільний телефон, який він використовував для шпигунської діяльності. Окупанти завербували чоловіка у жовтні цього року. Він передавав інформацію через "зв'язкового". Ним виявився бойовик "ДНР", який на початку повномасштабного вторгнення вступив до окупаційних угруповань. Вони підтримували зв'язок через "Однокласники".

Російський агент збирав інформацію під час поїздок. Він намагався виявили блокпости, оборонні споруди та опорні пункти українських військ.

Такі дані потрібні були росіянам для планування атак та коригування повторних ударів реактивною артилерією, ударними дронами та керованими авіабомбами.

СБУ вручила чоловіку підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ). Наразі російський інформатор перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Фото: СБУ затримала російського інформатора на Донбасі (ssu.gov.ua)