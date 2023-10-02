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СБУ затримала у Києві агента ФСБ, який хотів вступити до школи "Армії дронів"

Київ, Понеділок 02 жовтня 2023 10:27
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СБУ затримала у Києві агента ФСБ, який хотів вступити до школи "Армії дронів" Фото: агент ФСБ хотів вступити до школи "Армії дронів" у Києві та шпигувати за ЗСУ (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала у Києві агента РФ, який хотів вступити до школи "Армії дронів", щоб шпигувати за українськими військовими. Ним виявився 49-річний підприємець з Києва, якого два місяці тому дистанційно завербував представник ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Відповідне завдання ворожий агент отримав від свого російського «куратора» наприкінці літа цього року. Для його виконання поплічник агресора намагався вступити на навчання до однієї з київських шкіл "Армії дронів", - йдеться в повідомленні.

Після зарахування до закладу він мав встановити локації полігонів Сил оборони, де курсантів навчають управляти ударними та розвідувальними безпілотниками. Також він планував виявити місця базування українських спецпідрозділів БПЛА та їхніх дронів.

За наявними даними, окупанти готувались використати розвідінформацію свого агента для здійснення прицільних повітряних атак на об’єкти ЗСУ та Служби безпеки.

"Крім того, зловмисник обходив вулиці Києва і як пересічний мешканець фіксував локації українських захисників на території міста. У разі успішного виконання ворожих завдань, російські загарбники "гарантували" своєму агенту грошову винагороду, яка мала зайти на його банківську картку", - розповіли в СБУ.

Співробітники спецслужби своєчасно викрили зловмисника і затримали його "на гарячому" під час фотографування ним однієї з військових частин у столиці.

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомлялося, нещодавно СБУ затримала російських агентів, які скоригували удар по Києву 21 вересня. Перед атакою вони направили окупантам координати для обстрілу столиці.

Крім того, СБУ затримала у Києві військового-"перевертня", який готував нові удари РФ по ТЕЦ у Києві. Ним виявився контрактник однієї з військових частин Національної гвардії, який за свої послуги отримував від 100 до 1000 доларів.

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Київ Служба безпеки України
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