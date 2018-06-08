Житель Днепра самостоятельно задержал двух вооруженных нападающих на валютный обменник

Мужчина выбил из рук одного из разбойников пистолет и повалил преступника на пол

В Днепре местный житель самостоятельно задержал двух преступников, которые были вооружены. Прибыв на место происшествия полиция только надела на разбойников наручники, говорится в сообщении полиции Днепропетровской области.

Разбойное нападение на валютный обменник в Днепре произошло 7 июня около 17:50 на ул. Привокзальной. Угрожая пистолетом, нападавшие забрали у кассира всю сумму и даже упаковали деньги в рюкзак.

"Уже через несколько минут на пороге появился молодой человек, который узнал о нападении на обменник от своей девушки - работницы салона красоты, расположенного рядом. Парень не растерялся - выбил из рук разбойника пистолет и повалил его на пол. При этом возникла перестрелка, во время которой один из нападавших был ранен", - сообщили в полиции.

Фото: задержание разбойников (npu.gov.ru)

Полицейские, которые прибыли на место преступления через считанные минуты после нападения, надели наручники уже на обезоруженных преступников.

Отмечается, что разбойники оказались 26-летними братьями-близнецами, жителями г. Каменское. Известно, что свое преступление они детально спланировали заранее. Для совершения нападения они вооружились пистолетом Макарова с глушителем.

По информации полиции, в настоящее время пистолет изъят и направлен на экспертизу. Нападавшим готовится вручение сообщений о подозрении в совершении разбоя. Теперь братьям грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 6 июня 2018 года в Киеве четверо преступников совершили ограбление и скрылись на автомобиле, в результате чего был объявлен план "Перехват".