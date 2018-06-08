Мешканець Дніпра самотужки затримав двох озброєних нападників на валютний обмінник

Чоловік вибив з рук одного з розбійників пістолет та повалив злочинця на підлогу

У Дніпрі місцевий житель самотужки затримав двох злочинців, які були озброєні. Прибувши на місце події поліція лише вдягла на розбійників кайданки, йдеться у повідомленні поліції Дніпропетровської області.

Розбійний напад на валютний обмінник у Дніпрі стався 7 червня близько 17:50 на вул. Привокзальній. Погрожуючи пістолетом, нападники забрали у касира всю суму та навіть спакували гроші у рюкзак.

"Вже за кілька хвилин на порозі з’явився молодий чоловік, який дізнався про напад на обмінник від своєї дівчини - працівниці салону краси, розташованого поруч. Хлопець не розгубився - вибив з рук розбійника пістолет та повалив його на підлогу. При цьому виникла стрілянина, під час якої одного з нападників було поранено", - повідомили у поліції.

Фото: затримання розбійників (npu.gov.ua)

Поліцейські, які прибули на місце злочину за лічені хвилини після нападу, наділи кайданки вже на обеззброєних злочинців.

Зазначається, що розбійники виявились 26-річними братами-близнюками, жителями м. Кам’янське. Відомо, що свій злочин вони детально спланували заздалегідь. Для здійснення напади вони озброїлись пістолетом Макарова з глушником.

За інформацією поліції, наразі пістолет вилучено та направлено на експертизу. Нападникам готується вручення повідомлень про підозру у скоєнні розбою. Тепер братам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 6 червня 2018 року у Києві четверо злочинців скоїли пограбування і втекли на автомобілі, внаслідок чого було оголошено план "Перехоплення".