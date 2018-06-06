У Києві через пограбування оголошено план "Перехоплення"

Розшукується автомобіль BMW 526 сірого кольору з номером ВС0114АН

У Києві четверо злочинців скоїли пограбування і втекли на автомобілі, оголошено план "Перехоплення". Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Розшукується автомобіль BMW 526 сірого кольору з номером ВС0114АН. На ньому зникли зловмисники, які в масках розбили скло в авто Volvo і викрали звідти сумку з цінностями.

Інцидент стався неподалік від Жулянського мосту - за адресою Велика Окружна, 5. BMW відразу поїхало у бік Теремків.

Нагадаємо, у Херсоні 14 травня ввечері невідомі вчинили збройний розбійний напад на ювелірний магазин, розташований в ТРЦ "Фабрика". У зв’язку з цим в п'яти областях України одразу ж було введено оперативний план "Сирена".

15 травня поліція встановила особи чоловіків, яких підозрюють у розбійному нападі на ювелірний магазин у Херсоні.