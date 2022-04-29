Житель Черновцов за 6000 долларов помогал военнообязанным пересекать границу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офис Генерального прокурора .

"По данным следствия, житель Черновцов, будучи ответственным за подбор, трудоустройство и оформление водителей на предприятие своего отца, при его отсутствии, подделывал трудовые договоры с мужчинами призывного возраста, что давало им право беспрепятственно выехать за границу. Свои услуги он оценил в 6 000 долларов США с человека. По такой схеме за рубеж было переправлено более 10 мужчин - граждан Украины призывного возраста", - сообщили в прокуратуре.

Сейчас у предпринимателя, с которым были заключены фиктивные трудовые договоры на осуществление транспортных перевозок за границу, изъято 6 автомобилей ориентировочной стоимостью около 3 млн грн. Решается вопрос об их аресте.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУНП в Черновицкой области оперативного сопровождения главного оперативно-розыскного отдела 31 пограничного отряда и Управления стратегических расследований в Черновицкой области ДВР Нацполіції Украины.