RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мешканець Чернівців за 6000 доларів допомагав військовозобов'язаним перетинати кордон

Фото: у Чернівцях чоловік допомагав військовозобов'язаним перетинати кордон (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

На Буковині перекрито канал незаконного переправлення чоловіків за кордон - організатору повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

"За даними слідства, житель Чернівців, будучи відповідальним за підбір, працевлаштування та оформлення водіїв на підприємство свого батька, за його відсутності, підробляв трудові договори з чоловіками призовного віку, що давало їм право безперешкодно виїхати за кордон. Свої послуги він оцінив у 6 000 доларів США з особи. За такою схемою за кордон було переправлено більше 10 чоловіків - громадян України призовного віку", - повідомили в прокуратурі.

Наразі у підприємця, з яким були укладені фіктивні трудові договори на здійснення транспортних перевезень за кордон, вилучено 6 автомобілів орієнтовною вартістю близько 3 млн грн. Вирішується питання щодо їх арешту.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу головного оперативно-розшукового відділу 31 прикордонного загону та Управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області ДСР Нацполіції України.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали трьох російських військових у Вознесенському районі Миколаївської області. Окупанти ховалися в покинутих будівлях біля райцентру.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
коррупцияПрокуратура