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Падение обломков ракеты на Куреневке: погиб человек, еще 6 ранены

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Киев, Понедельник 14 марта 2022 12:27
Падение обломков ракеты на Куреневке: погиб человек, еще 6 ранены Фото: в результате падения обломков ракеты на Куреневке погиб человек (фото t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве в результате падения обломков вражеской ракеты на Куреневке один человек погиб. Еще шестеро получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Виталия Кличко.

"Буквально недавно обломки ракеты упали на дорогу на Куреневке. Один человек погиб, шестеро раненых. Двух раненых забрала скорая", - написал он.

По его словам также был полностью уничтожен троллейбус. Пассажиров в нем не было.

"Повылетали стекла, повреждены балконы окружающих домов и коммерческие помещения на первых этажах. Спасатели и бригады скорой работают на месте", - добавил Кличко.

Фото: в результате падения обломков ракеты на Куреневке погиб человек (фото t.me/vitaliy_klitschko)

Напомним, сегодня в небе над Киевом средства противовоздушной обороны сбили российскую крылатую ракету. Обломки упали на дом на Куреневке.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Оболони российский снаряд попал в многоэтажку. На данный момент известно о гибели как минимум одного человека.

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