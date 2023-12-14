"Ворог влаштував полювання, авіабаза у пріоритеті". Чому РФ часто б'є по Старокостянтинову

При підготовці матеріалу використовувалися: інтерв'ю спікера Повітряних сил Юрія Ігната для РБК-Україна, Telegram-канали Повітряних сил та Хмельницької обласної військової адміністрації, wikipedia, інтерв'ю командира 7-ї бригади тактичної авіації Євгена Булацика для starkon.city, коментар військового експерта Владислава Селезньова.

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Сьогодні близько 14:10 Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку для всієї України. Причина - зліт російського літака МіГ-31К із аеродрому "Саваслейка" (Нижегородська область).

Потім стало відомо про запуск ракет в район Старокостянтинова Хмельницької області, а місцеві Telegram-канали повідомляли про вибухи. Повітряна тривога тривала до 14:58. Як заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, приблизно через 10 хвилин після оголошення тривоги був приліт балістичної ракети. За півгодини знову оголосили повітряну тривогу, на Старокостянтинів летіли щонайменше ще три ракети.

МіГ-31К є носієм балістичних ракет "Кинжал". Згідно із заявленими характеристиками, вона може вражати цілі на відстані до 2000 км, тому потенційно під ударом може бути будь-який регіон України.

У грудневому інтерв'ю для РБК-Україна Ігнат пояснював, чому Росія постійно атакує Старокостянтинів.

"Бо там знаходиться аеродром базування наших літаків тактичної авіації. Відповідно, це становить для росіян інтерес. У нас є десятки оперативних аеродромів, але чомусь саме цей цікавить ворога найбільше", - зазначив він.

Фото: Старокостянтинів знаходиться у західній частині України (google.com/maps)

Авіабаза фактично знаходиться в межах міста, за кілька кілометрів від центру на протилежному березі річки Случ. І у складі сьомої бригади є бомбардувальники Су-24, які стали де-факто носіями далекобійних західних ракет, уточнює військовий експерт, колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Ці ракети дуже дошкуляють ворогу. Наші точкові удари часто перетворюють ворожі склади, бази та арсенали, що знаходяться на відстані понад 80 км від лінії бойового зіткнення, на купу металобрухту. Зрозуміло, що росіяни влаштували полювання на наші бомбардувальники", - розповів він у коментарі РБК-Україна.

Крім того, щодо Старокостянтинова, є як мінімум ще одна причина. Багато аналітиків вказують, що, швидше за все, це один із аеродромів, які в майбутньому зможуть приймати багатоцільові винищувачі F-16. І Росія працює на випередження, намагаючись зруйнувати інфраструктуру.

Полювання на літаки: хронологія основних ударів

Росія б'є по військовому летовищу з першого дня повномасштабного вторгнення. Близько 05:00 24 лютого 2022 року внаслідок ракетного удару спалахнув склад ПММ. Наступного дня агресор п'ятьма крилатими ракетами "Калібр" вдарив по злітно-посадковій смузі.

Потім увечері 5 березня по аеродрому було завдано 10 ударів із повітря. В результаті було пошкоджено інфраструктуру, поранено трьох військовослужбовців, один з яких згодом помер. Денний та вечірній обстріли 29 березня завдали серйознішої шкоди, ніж усі попередні. Тоді було знищено всі запаси ПММ на території аеродрому. Чергова атака сталася 11 квітня, тоді внаслідок влучання в інфраструктурний об'єкт виникла пожежа.

Масовані удари продовжились у 2023 році. У ніч проти 29 травня на аеродромі пролунало кілька вибухів. В результаті спалахнули склади, були виведені з ладу п'ять літальних апаратів. Під час атаки 26 липня протиповітряна оборона знищила відразу 36 російських ракет.

Фото: наслідки однієї з масованих атак на військовий аеродром (t.me/pgo_gov_ua)

Найпотужніша атака на авіабазу у Старокостянтинові сталася 5 серпня. Спочатку росіяни запустили крилаті ракети "Калібр" із акваторії Чорного моря, після чого атакували "Кинжалами". Тоді вибило вікна на автовокзалі, пошкодило цивільні об'єкти, зокрема житлові будинки. У ніч на 6 серпня запустили ударні дрони Shahed та ракети зі стратегічної авіації Ту-95МС. Одна з ракет упала на території підприємства, спалахнув склад із відходами кукурудзи, постраждав один працівник. Також від отруєння чадним газом помер рятувальник Сергій Лисюк, який упродовж доби гасив пожежі. Сумарно сили ППО збили 13 крилатих ракет Х-101/Х-555, 17 "Калібрів" та 27 дронів.

Тоді ж Юрій Ігнат пояснив, чому удари по українських аеродромах неефективні.

"Аеродром у Старокостянтинові атакується не вперше. Там штатне місце базування бригади тактичної авіації. Але авіація у нас досить мобільна, наші льотчики знають, як протидіяти ворогу. У нас десятки оперативних аеродромів на території держави. Тому ворогу не вдасться так просто знищити нашу авіацію" , - зазначив він і додав, що згідно з протоколом ще до атаки літаки передислокують на інші аеродроми.

У ніч проти 1 листопада росіяни направили чергову групу "шахедів" на Старокостянтинів. Усі безпілотники було збито, обійшлося без постраждалих.

База Старокостянтинів. Що відомо та як Росія викрадала літаки

На аеродромі у Старокостянтинові базується 7-а бригада тактичної авіації Повітряних сил України. За часів СРСР тут була 63 бомбардувальна дивізія, а потім 7 бомбардувальний полк. Спочатку тут розміщувалися реактивні бомбардувальники Іл-28 та Як-28, у 1988 році завершився перехід на Су-24М.

У січні 1992 року особовий склад склав присягу на вірність українському народу. А за кілька тижнів частина пілотів пішла на державну зраду і 13 лютого викрала шість бомбардувальників Су-24М. Того дня за командою заступника командира полку літаки повернули на північ. Приземлилися на аеродромі "Шаталово" у Смоленській області. До перельоту начштабу полку викрав бойовий прапор, вивіз до Росії на авто та після прибуття літаків вручив його перебіжчикам.

З того часу авіаполк неодноразово перепідпорядковувався. У 2003 році його реформували в 7-у авіаційну бригаду. У травні наступного року на базі у Старокостянтинові сформували розвідувальну ескадрилью, і шляхом об'єднання у жовтні 2005-го з'явилася 7-а бомбардувально-розвідувальна авіаційна бригада. У березні 2008-го її переформатували на бригаду тактичної авіації, а також присвоїли ім'я діяча Української революції 1917-1921 років Петра Франка.

Фото: Су-24М Повітряних сил України (wikimedia.org)

Згідно з відкритими джерелами, на початок 2014 року у льотному стані було до 10 літаків Су-24М. У зв'язку з антитерористичною операцією на Донбасі їх перебазували на аеродроми Канатове та Миргород. Повідомлялося, що бригада здійснила близько 150 бойових вильотів до зони АТО.

У вересні 2014 року відбулася нова спроба викрадення Су-24МР до Російської Федерації. Тоді заступник командира розвідувальної ескадрильї майор Юрій Кірєєв намагався у режимі радіомовчання перетнути кордон у Сумській області. Однак йому це не вдалося через протидію штурмана. Влітку 2016 року його засудили до 12 років позбавлення волі.

Авіабаза у Старокостянтинові одна з найобладнаніших в Україні. Тут є злітно-посадкова смуга на 2500 метрів та спеціальні укриття для стоянки. Згідно з візією Повітряних сил до 2035 року, на аеродромі базуватимуться літаки західного зразка. Поки ж тут дислокуються Су-24МР, які стали носіями авіаційних крилатих ракет Storm Shadow/SCALP, і, ймовірно, кілька МіГ-29 і Су-27.

Льотчики 7-ї бригади з початку повномасштабного вторгнення задіяні у бойових діях. У тому числі відзначилися в операціях зі звільнення острова Зміїний та підтримки оточених захисників "Азвосталі" у Маріуполі. Командир Євген Булацик так пояснював удари по летовищу:

"Це означає тільки одне - наше завдання ми виконуємо успішно, а останні кілька місяців - надзвичайно успішно. Зрозуміло, що це виводить із себе нашого ворога, і тому у нього єдиний засіб - це посилати до нас свої ракети, "шахеди" та іншу погань, але ми з нею справляємось і працюємо далі", - казав він в інтерв'ю місцевому сайту starkon.city, наголошуючи, що бригада перебуває на піку бойової готовності.

Отримання ракет Storm Shadow та SCALP вивело українську авіацію на новий рівень. Тепер переобладнані бомбардувальники Су-24М здатні завдавати ударів з відстані кілька сотень кілометрів. Зокрема, вражати арсенали та штаби у російському тилу, мости на Кримському перешийку. Або накривати керівництво Чорноморського флоту РФ прямо на штабній нараді в окупованому Севастополі.

Таким чином носії далекобійних ракет стали пріоритетною ціллю Кремля. І мабуть залишатимуться такою, доки Україна не отримає обіцяні багатоцільові винищувачі F-16.

"Українські командири теж розуміють, що "старконівський" аеродром є пріоритетною ціллю Росії. Швидше за все, наші бомбардувальники Су-24 знаходяться на інших аеродромах. Лише так ми можемо розосередити і зберегти техніку. Протистояння продовжується, ворог шукає розвідінформацію та полює на літаки. А ми використовуємо аеродроми, які раніше ніколи не використовувалися під Су-24", - зазначив Селезньов у розмові з РБК-Україна.

В очікуванні F-16. РФ намагається розбити інфраструктуру під західну авіацію

Західні регіони України в останні місяці все частіше зазнають російських атак. Наприклад, у серпні, крім Старокостянтинова, були прильоти у Львові, Луцьку, Івано-Франківській області, Коломийському районі. Найчастіше ракети летіли на військові аеродроми. Причому, як стало відомо, у Коломиї базувалися молоді пілоти, яких готували до перепідготовки на F-16.

Авторитетне британське видання Financial Times дійшло висновку, що російські атаки західних областей мають одну мету: позбавити Україну можливості запускати ракети великої дальності. Це може бути частиною плану зруйнування злітно-посадкових смуг та парку бомбардувальників, що несуть Storm Shadow та SCALP. І для того, щоб уберегти літаки від дронів та ракет, критичне важливе озброєння та персонал постійно переміщається, а льотчики змінюють дислокацію на десятках авіабаз та комерційних аеропортів.

Зазначимо, Старокостянтинів у 2018 році на спільних навчаннях приймав американські F-15, які також вважаються вимогливими до стану злітної смуги. Щоправда, тоді її закривали на тривалий ремонт.

Існує думка, що саме аеродром у Старокостянтинові готується приймати ескадрильї F-16, росіяни намагаються його розбити, а успішне відбиття балістичних атак уже свідчить про те, що його протиракетна оборона організована на рівні Києва.

"Перша дата щодо F-16, про яку йдеться на офіційному рівні, - це кінець I кварталу 2024 року. Про це казав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Не маючи іншої верифікованої інформації, робити якісь припущення - справа невдячна", - вважає Владислав Селезньов.

Що стосується оборони, то в Україні є як мінімум три противоракетні батареї. Йдеться про Patriot та SAMP-T.

"А це кілька пускових установок. Ми можемо лише здогадуватися, де конкретно стоять комплекси. Навряд чи посадовці, які знають місця бойового чергування, нам їх назвуть. Але гадаю, є батарея, яка прикриває Київ, ще одна - захищає Одеську область. І одна десь ще", - додав експерт.

Тим часом, Хмельницька обласна військова адміністрація повідомила, що 14 грудня під час повітряних тривог були вибухи у Хмельницькому районі. На місці падіння уламків ракет працюють профільні служби. Постраждалих та руйнувань немає. Тип ракет поки невідомий. Якщо це балістичні "Кинжали", то, очевидно, на базі в Старокостянтинові розгорнуто досить ефективну ПРО.

За словами Селезньова, сьогодні росіяни випустили не менше семи ракет типу "Кинжал", кожна з яких коштує 10 млн доларів.

"Фактично ворог даремно витратив 70 млн доларів ворог. Хотілося б вважати його дурним, але це не так. Він дуже раціональний і діяв таким чином, щоб завдати макісмальної шкоди. І якщо за день випустив одразу сім ракет, напевно, була перевірена розвідінформація щодо летовища. Але справжні наслідки атаки зараз навряд чи дізнаємося", - підсумував Селезньов.