"Враг устроил охоту, авиабаза в приоритете". Почему РФ часто бьет по Староконстантинову

При подготовке материала использовались: интервью спикера Воздушных сил Юрия Игната для РБК-Украина, Telegram-каналы Воздушных сил и Хмельницкой областной военной администрации, wikipedia, интервью командира 7-й бригады тактической авиации Евгения Булацика для starkon.city, комментарий военного эксперта Владислава Селезнева.

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Сегодня около 14:10 Воздушные силы объявили ракетную опасность для всей Украины. Причина - взлет российского самолета МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" (Нижегородская область).

Затем стало известно о запуске ракет в район Староконстантинова Хмельницкой области, а местные Telegram-каналы сообщали о взрывах. Воздушная тревога длилась до 14:58. Как заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, примерно через 10 минут после объявления тревоги был прилет баллистической ракеты. Через полчаса снова объявили воздушную тревогу, на Староконстантинов летели минимум еще три ракеты.

МиГ-31К является носителем баллистических ракет "Кинжал". Согласно заявленным характеристикам, она может поражать цели на расстоянии до 2000 км, поэтому потенциально под ударом может быть любой регион Украины.

В декабрьском интервью для РБК-Украина Игнат объяснил, почему Россия постоянно атакует Староконстантинов.

"Потому что там находится аэродром базирования наших самолетов тактической авиации. Соответственно, это представляет для россиян интерес. У нас есть десятки оперативных аэродромов, но почему-то именно этот интересует врага больше всего", - отметил он.

Фото: Староконстантинов находится в западной части Украины (google.com/maps)

Авиабаза фактически находится городской черте, в паре километров от центра на противоположном берегу реки Случ. И в составе седьмой бригады есть бомбардировщики Су-24 ставшие де-факто носителями дальнобойных западных ракет, уточняет военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Эти ракеты очень донимают врага. Наши точечные удары часто превращают вражеские склады, базы и арсеналы, которые находятся на расстоянии более 80 км от линии боевого столкновения, в кучу металлолома. Понятно, что россияне устроили охоту на наши бомбардировщики", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

Кроме того, что касается Староконстантинова, есть как минимум еще одна причина. Многие аналитики указывают, что, скорее всего, это один из аэродромов, которые в будущем смогут принимать многоцелевые истребители F-16. И Россия работает на опережение, пытаясь разрушить инфраструктуру.

Охота на самолеты: хронология основных ударов

Россия бьет по военному аэродрому с первого дня полномасштабного вторжения. Около 05:00 24 февраля 2022 года в результате ракетного удара загорелся склад ГСМ. На следующий день агрессор пятью крылатыми ракетами "Калибр" ударил по взлетно-посадочной полосе.

Затем вечером 5 марта по аэродрому было нанесено 10 ударов с воздуха. В результате была повреждена инфраструктура, ранены трое военнослужащих, один из которых впоследствии умер. Дневной и вечерний обстрелы 29 марта нанесли более серьезный ущерб, чем все предыдущие. Тогда были уничтожены все запасы ГСМ на территории аэродрома. Очередная атака произошла 11 апреля, тогда в результате попадания в инфраструктурный объект возник пожар.

Массированные удары продолжились в 2023 году. В ночь на 29 мая на аэродроме прогремело несколько взрывов. В результате загорелись склады, были выведены из строя пять летательных аппаратов. При атаке 26 июля противовоздушная оборона уничтожила сразу 36 российских ракет.

Фото: последствия одной из массированных атак на военный аэродром (t.me/pgo_gov_ua)

Самая мощная атака на авиабазу в Староконстантинове произошла 5 августа. Сначала россияне запустили крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, после чего атаковали "Кинжалами". Тогда выбило окна на автовокзале, повредило гражданские объекты, в том числе жилые дома. В ночь на 6 августа запустили ударные дроны Shahed и ракеты со стратегической авиации Ту-95МС. Одна из ракет упала на территории предприятия, загорелся склад с отходами кукурузы, пострадал один работник. Также от отравления угарным газом умер спасатель Сергей Лысюк, который в течение суток тушил пожары. Суммарно силы ПВО сбили 13 крылатых ракет Х-101/Х-555, 17 "Калибров" и 27 дронов.

Тогда же Юрий Игнат объяснил, почему удары по украинским аэродромам неэффективны.

"Аэродром в Староконстантинове атакуется не впервые. Там штатное место базирования бригады тактической авиации. Но авиация у нас довольно мобильная, наши летчики знают, как противодействовать врагу. У нас десятки оперативных аэродромов на территории государства. Поэтому врагу не удастся так просто уничтожить нашу авиацию", - отметил он и добавил, что согласно протоколу еще до атаки самолеты передислоцируют на другие аэродромы.

В ночь на 1 ноября россияне направили очередную группу "шахедов" на Староконстантинов. Все беспилотники были сбиты, обошлось без пострадавших.

База Староконстантинов. Что известно и как Россия угоняла самолеты

На аэродроме в Староконстантинове базируется 7-я бригада тактической авиации Воздушных сил Украины. Во времена СССР здесь была 63-я бомбардировочная дивизия, а затем 7-й бомбардировочный полк. Сначала здесь размещались реактивные бомбардировщики Ил-28 и Як-28, в 1988 году завершился переход на Су-24М.

В январе 1992 года личный состав принял присягу на верность украинскому народу. А спустя несколько недель часть пилотов пошла на государственную измену и 13 февраля угнала шесть бомбардировщиков Су-24М. В тот день по команде заместителя командира полка самолеты повернули на север. Приземлились на аэродроме "Шаталово" в Смоленской области. До перелета начштаба полка похитил боевое знамя, вывез в Россию на авто и по прибытию самолетов вручил его перебежчикам.

С тех пор авиаполк неоднократно переподчинялся. В 2003 году его реформировали в 7-ю авиационную бригаду. В мае следующего года на базе в Староконстантинове сформировали разведывательную эскадрилью, и путем объединения в октябре 2005-го появилась 7-я бомбардировочно-разведывательная авиационная бригада. В марте 2008-года ее переформатировали в бригаду тактической авиации, а также присвоили имя деятеля Украинской революции 1917-1921 годов Петра Франко.

Фото: Су-24М Воздушных сил Украины (wikimedia.org)

Согласно открытым источникам, на начало 2014 года в летном состоянии было до 10 самолетов Су-24М. В связи с антитеррористической операцией на Донбассе их перебазировали на аэродромы Канатово и Миргород. Сообщалось, что бригада совершила около 150 боевых вылетов в зону АТО.

В сентябре 2014 года произошла новая попытка угона Су-24МР в Российскую Федерацию. Тогда заместитель командира разведывательной эскадрильи майор Юрий Киреев пытался в режиме радиомолчания пересечь границу в Сумской области. Однако ему это не удалось из-за противодействия штурмана. Летом 2016 года его приговорили к 12 годам лишения свободы.

Авиабаза в Староконстантинове одна из самых оборудованных в Украине. Здесь есть взлетно-посадочная полоса на 2500 метров и специальные укрытия для стоянки. Согласно визии Воздушных сил до 2035 года на аэродроме будут базироваться самолеты западного образца. Пока же тут дислоцируются Су-24МР, ставшие носителями авиационных крылатых ракет Storm Shadow/SCALP, и, предположительно, несколько МиГ-29 и Су-27.

Летчики 7-й бригады с начала полномасштабного вторжения задействованы в боевые действия. В том числе отличились в операциях по освобождению острова Змеиный и поддержке окруженных защитников "Азвостали" в Мариуполе. Командир Евгений Булацик так объяснял удары по аэродрому:

"Это означает только одно - нашу задачу мы выполняем успешно, а последние несколько месяцев - чрезвычайно успешно. Понятно, что это выводит из себя нашего врага, и поэтому у него единственное средство - это посылать к нам свои ракеты, "шахеды" и прочую нечисть, но мы с ней справляемся и работаем дальше", - говорил он в интервью местному сайту starkon.city, подчеркивая, что бригада находится на пике боевой готовности.

Получение ракет Storm Shadow и SCALP вывело украинскую авиацию на новый уровень. Теперь переоборудованные бомбардировщики Су-24М способны наносить удары с расстояния в несколько сотен километров. В частности, поражать арсеналы и штабы в российском тылу, мосты на Крымском перешейке. Либо накрывать руководство Черноморского флота РФ прямо на штабном совещании в оккупированном Севастополе.

Таким образом, носители дальнобойных ракет стали приоритетной целью Кремля. И по всей видимости будут оставаться таковой, пока Украина не получит обещанные многоцелевые истребители F-16.

"Украинские командиры тоже понимают, что "старконовский" аэродром является приоритетной целью России. Скорее всего, наши бомбардировщики Су-24 находятся на других аэродромах. Только так мы можем рассредоточить и сохранить технику. Противостояние продолжается, враг ищет развединформацию и охотится на самолеты. А мы используем аэродромы, которые до этого никогда не использовались под Су-24", - отметил Селезнев в беседе с РБК-Украина.

В ожидании F-16. РФ пытается разбить инфраструктуру под западную авиацию

Западные регионы Украины в последние месяцы все чаще подвергаются российским атакам. Например, в августе помимо Староконстантинова были прилеты во Львове, Луцке, Ивано-Франковской области, Коломыйском районе. В большинстве случаев ракеты летели на военные аэродромы. Причем, как стало известно, в Коломые базировались молодые пилоты, которых готовили к переподготовке на F-16.

Авторитетное британское издание Financial Times пришло к выводу, что российские атаки западных областей преследуют одну цель: лишить Украину возможности запускать ракеты большой дальности. Это может быть частью плана по разрушению взлетно-посадочных полос и парка бомбардировщиков, несущих Storm Shadow и SCALP. И для того, чтобы уберечь самолеты от дронов и ракет, критическое важное вооружение и персонал постоянно перемещается, а летчики меняют дислокацию на десятках авиабаз и коммерческих аэропортов.

Отметим, Староконстантинов в 2018 году на совместных учениях принимал американские F-15, которые тоже считаются требовательным к состоянию взлетной полосы. Правда, тогда ее закрывали на довольно длительный ремонт.

Существует мнение, что именно аэродром в Староконстантинове готовится принимать эскадрильи F-16, россияне пытаются его разбить, а успешное отражение баллистических атак уже свидетельствует о том, что его противоракетная оборона организована на уровне Киева.

"Первая дата по F-16, о которой идет речь на официальном уровне, - это конец I квартала 2024 года. Об этом говорил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Не имея другой верифицированной информации, делать какие-либо предположения - дело неблагодарное", - считает Владислав Селезнев.

Что касается обороны, то в Украине есть как минимум три проитиворакетные батареи. Речь идет о Patriot и SAMP-T.

"А это несколько пусковых установок. Мы можем лишь догадываться, где конкретно стоят комплексы. Вряд ли должностные лица, которые знают места боевого дежурства, нам их назовут. Но думаю, есть батарея, которая прикрывает Киев, еще одна - защищает Одесскую область. И одна где-то еще", - добавил эксперт.

Тем временем Хмельницкая областная военная администрация сообщила, что 14 декабря во время воздушных тревог были взрывы в Хмельницком районе. На месте падения обломков ракет работают профильные службы. Пострадавших и разрушений нет. Тип ракет пока неизвестен. Если это баллистические "Кинжалы", то очевидно, на базе в Староконстантинове развернута достатночно эффективная ПРО.

По словам Селезнева, сегодня россияне выпустили не менее семи ракет типа "Кинжал", каждая из которых стоит 10 млн долларов.

"Фактически враг впустую потратил 70 млн долларов враг. Хотелось бы считать его глуповатым, но это не так. Он очень рационален и действовал таким образом, чтобы нанести макисмальный ущерб. И если за день выпустил сразу семь ракет, наверняка была проверенная развединформация по аэродрому. Но настоящие последствия атаки сейчас мы вряд ли узнаем", - подытожил Селезнев.