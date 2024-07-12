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Жіночі купе з'являться в Україні ще у кількох поїздах

Україна, П'ятниця 12 липня 2024 14:30
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Жіночі купе з'являться в Україні ще у кількох поїздах Фото: жіночі купе в Україні з'являться ще у чотирьох поїздах з 1 серпня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З 1 серпня ще у чотирьох поїздах в Україні з'являться жіночі купе. Квитки будуть доступні вже з 13 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"Жіночі купе сьогодні мають рекордний рівень задоволеності пасажирів - 88%. Тож ми внесли необхідні програмні доопрацювання, щоб розширити кількість рейсів із жіночими купе до 12. На піку літнього сезону перевезень ми обрали ще 4 напрямки з довгим часом курсування, що є популярними саме для відпочинку мам із дітьми наймолодшого віку", - розповів голова правління УЗ Євген Лященко.

Отже з 1 серпня "Укрзалізниця" додає жіночі купе на наступних чотирьох рейсах далекого сполучення:

  • ⁠№ 1/2 Харків - Івано-Франківськ.
  • № 5/6 Запоріжжя - Ясіня;
  • № 43/44 Черкаси - Івано-Франківськ;
  • № 95/96 Київ - Рахів.

Квитки до жіночих купе на вказані поїзди будуть доступні у застосунку "Укрзалізниці" вже з 13 липня. Посадка до відповідних вагонів доступна жінкам та дітям, яким не виповнилося 6 років.

Поява жіночих купе в українських поїздах

У травні 2023 року на сайті Кабміну з'явилася петиція про введення в поїздах УЗ окремих вагонів для жінок. Пізніше голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк направила в УЗ пропозицію щодо нового пілотного проекту про появу купе для жінок.

Вже в червні минулого року повідомлялося, що УЗ запустила перші жіночі купе за чотирма напрямками: Київ - Ужгород, Дніпро - Трускавець, Київ - Кривий Ріг, Харків - Ясіня.

Додамо, що крім нових чотирьох напрямків, які стартують 1 серпня, на даний момент жіночі купе вже є у 8 поїздах:

  • №15/16 Харків - Ясіня;
  • ⁠№17/18 Харків - Ужгород;
  • ⁠№26/236 Одеса - Ясіня;
  • №3/4 Запоріжжя - Ужгород;
  • №41/42 Дніпро - Трускавець;
  • ⁠№29/30 Київ - Ужгород;
  • ⁠№81/82 Київ - Ужгород;
  • №75/76 Київ - Кривий Ріг.

Тобто загалом з 1 серпня в Україні налічуватиметься 12 поїздів з жіночими купе.

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