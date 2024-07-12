Женские купе появятся в Украине еще в нескольких поездах
С 1 августа еще в четырех поездах в Украине появятся женские купе. Билеты будут доступны уже с 13 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.
"Женские купе сегодня имеют рекордный уровень удовлетворенности пассажиров - 88%. Поэтому мы внесли необходимые программные доработки, чтобы расширить количество рейсов с женскими купе до 12. На пике летнего сезона перевозок мы выбрали еще 4 направления с долгим временем курсирования, которые популярны именно для отдыха мам с детьми самого младшего возраста", - рассказал глава правления УЗ Евгений Лященко.
Итак, с 1 августа "Укрзализныця" добавляет женские купе на следующих четырех рейсах дальнего сообщения:
- № 1/2 Харьков - Ивано-Франковск.
- № 5/6 Запорожье - Ясиня;
- № 43/44 Черкассы - Ивано-Франковск;
- № 95/96 Киев - Рахов.
Билеты в женские купе на указанные поезда будут доступны в приложении "Укрзализныци" уже с 13 июля. Посадка в соответствующие вагоны доступна женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.
Появление женских купе в украинских поездах
В мае 2023 года на сайте Кабмина появилась петиция о введении в поездах УЗ отдельных вагонов для женщин. Позже глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк направила в УЗ предложение, касающегося нового пилотного проекта о появлении купе для женщин.
Уже в июне прошлого года сообщалось, что УЗ запустила первые женские купе по четырем направлениям: Киев - Ужгород, Днепр - Трускавец, Киев - Кривой Рог, Харьков - Ясиня.
Добавим, что кроме новых четырех направлений, которые стартуют 1 августа, на данный момент женские купе уже есть в 8 поездах:
- №15/16 Харьков - Ясиня;
- №17/18 Харьков - Ужгород;
- №26/236 Одесса - Ясиня;
- №3/4 Запорожье - Ужгород;
- №41/42 Днепр - Трускавец;
- №29/30 Киев - Ужгород;
- №81/82 Киев - Ужгород;
- №75/76 Киев - Кривой Рог.
То есть всего с 1 августа в Украине будет насчитываться 12 поездов с женскими купе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.