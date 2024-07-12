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Женские купе появятся в Украине еще в нескольких поездах

Украина, Пятница 12 июля 2024 14:30
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Женские купе появятся в Украине еще в нескольких поездах Фото: женские купе в Украине появятся еще в четырех поездах с 1 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

С 1 августа еще в четырех поездах в Украине появятся женские купе. Билеты будут доступны уже с 13 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

"Женские купе сегодня имеют рекордный уровень удовлетворенности пассажиров - 88%. Поэтому мы внесли необходимые программные доработки, чтобы расширить количество рейсов с женскими купе до 12. На пике летнего сезона перевозок мы выбрали еще 4 направления с долгим временем курсирования, которые популярны именно для отдыха мам с детьми самого младшего возраста", - рассказал глава правления УЗ Евгений Лященко.

Итак, с 1 августа "Укрзализныця" добавляет женские купе на следующих четырех рейсах дальнего сообщения:

  • ⁠№ 1/2 Харьков - Ивано-Франковск.
  • № 5/6 Запорожье - Ясиня;
  • № 43/44 Черкассы - Ивано-Франковск;
  • № 95/96 Киев - Рахов.

Билеты в женские купе на указанные поезда будут доступны в приложении "Укрзализныци" уже с 13 июля. Посадка в соответствующие вагоны доступна женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.

Появление женских купе в украинских поездах

В мае 2023 года на сайте Кабмина появилась петиция о введении в поездах УЗ отдельных вагонов для женщин. Позже глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк направила в УЗ предложение, касающегося нового пилотного проекта о появлении купе для женщин.

Уже в июне прошлого года сообщалось, что УЗ запустила первые женские купе по четырем направлениям: Киев - Ужгород, Днепр - Трускавец, Киев - Кривой Рог, Харьков - Ясиня.

Добавим, что кроме новых четырех направлений, которые стартуют 1 августа, на данный момент женские купе уже есть в 8 поездах:

  • №15/16 Харьков - Ясиня;
  • ⁠№17/18 Харьков - Ужгород;
  • ⁠№26/236 Одесса - Ясиня;
  • №3/4 Запорожье - Ужгород;
  • №41/42 Днепр - Трускавец;
  • ⁠№29/30 Киев - Ужгород;
  • ⁠№81/82 Киев - Ужгород;
  • №75/76 Киев - Кривой Рог.

То есть всего с 1 августа в Украине будет насчитываться 12 поездов с женскими купе.

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Укрзализныця Поезда
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