Жіноча збірна України зберегла позиції в рейтингу ФІФА

Жіноча національна команда України залишилася на попередніх рубежах в оновленій класифікації збірних світу від Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

"Синьо-жовті" розташувалися на 35-й сходинці в новій версії рейтингу ФІФА. Позиція залишається найгіршою в історії вітчизняного жіночого футболу.

Україна пропустили олімпійський турнір, але зіграла два офіційні поєдинки в липні. Підопічні Володимира Пятенка здобули перемоги над збірними Косова (4:0) та Хорватії (2:0) у кваліфікації до Євро-2025. Як наслідок, українські футболістки завоювали путівку в плей-офф відбору.

У лідери класифікації після тріумфу на Олімпіаді-2024 вийшла збірна США. Американки злетіли нагору рейтингу з 5-го місця. На другій позиції опинилися англійські футболісти, а треті – іспанки.

Піковим рейтингом жіночої збірної України було 16-те місце в 2008-2009 рр. В останню декаду жовтня "синьо-жовті" матимуть двоматчеве протистояння з Туреччиною у плей-офф кваліфікації до Євро-2025. У разі перемоги над туркенями підопічні Пятенка зустрінуться у фіналі з переможцем пари Греція – Бельгія.