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Женская сборная Украины сохранила позиции в рейтинге ФИФА

Киев, Пятница 16 августа 2024 14:00
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Женская сборная Украины сохранила позиции в рейтинге ФИФА Фото: "Сине-желтые" удержались в топ-40 сильнейших (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Женская национальная команда Украины осталась на предыдущих рубежах в обновленной классификации сборных мира от Международной федерации футбола (ФИФА).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

"Сине-желтые" расположились на 35-й строчке в новой версии рейтинга ФИФА. Позиция остается худшей в истории отечественного женского футбола.

Украина пропустили олимпийский турнир, но сыграла два официальных поединка в июле. Подопечные Владимира Пятенко одержали победы над сборными Косово (4:0) и Хорватии (2:0) в квалификации к Евро-2025. Как следствие, украинские футболистки завоевали путевку в плей-офф отбора.

В лидеры классификации после триумфа на Олимпиаде-2024 вышла сборная США. Американки взлетели наверх рейтинга с 5-го места. На второй позиции оказались английские футболистки, а третьи – испанки.

Пиковым рейтингом женской сборной Украины было 16 место в 2008-2009 гг. В последнюю декаду октября "сине-желтые" будут иметь двухматчевое противостояние с Турцией в плей-офф квалификации к Евро-2025. В случае победы над турчанками подопечные Пятенко встретятся в финале с победителем пары Греция – Бельгия.

К слову, ранее сборная Украины потерпела поражение от Аргентины на Олимпийских играх.

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