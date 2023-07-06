Жіноча збірна України розгромила Швецію у першому фіналі Золотої Євроліги волейболу

Золота Євроліга-2023, фінал, жінки

Україна – Швеція – 3:0 (25:15, 25:20, 25:19)

"Синьо-жовті" захопили ініціативу фактично з перших хвилин протистояння. Упродовж стартового сету вітчизняні волейболістки методично збільшували власну перевагу. На піку збірна України вела з +11. Шведки зуміли трохи стабілізувати гру в кінцівці партії, але відстали на 10 пунктів.

Значно конкурентнішим став другий сет. Лідер кілька разів змінювався, а на фінальний відрізок суперниці вийшли з рівним рахунком – 20:20. Ось тут українська команда знову показала клас, недозволивши скандинавкам набрати бодай пункт, і закріпила перевагу.

Натомість третя партія запам'яталася гойдалками. Спершу попереду були "синьо-жовті", але згодом виперед вирвалася збірна Швеції. Наприкінці сету рахунок знову був рівним (18:18), але національна команда України вкотре виявилася сильнішою. Цей відрізок наші волейболістки знову закрили з розгромом – 6:1.

Тепер команди готуватимуться до матчу-відповіді. Поєдинок зіграють 9 липня. Друга зустріч збірних Швеції та України відбудеться у Лунді.