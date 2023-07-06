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Женская сборная Украины разгромила Швецию в первом финале Золотой Евролиги волейбола

Фото: "Сине-желтые" разобрались со скандинавками (facebook.com/fvu.in.ua)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины одержала уверенную победу над сборной Швеции в первом финальном матче волейбольной Золотой Евролиги-2023.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Золотая Евролига-2023, финал, женщины

Украина – Швеция – 3:0 (25:15, 25:20, 25:19)

"Сине-желтые" захватили инициативу фактически с первых минут противостояния. На протяжении стартового сета отечественные волейболистки методически увеличивали собственное преимущество. На пике сборная Украины вела с +11. Шведки сумели немного стабилизировать игру в концовке партии, но отстали на 10 пунктов.

Значительно более конкурентным стал второй сет. Лидер несколько раз менялся, а на финальный отрезок соперницы вышли с равным счетом – 20:20. Вот здесь украинская команда снова показала класс, не позволив скандинавкам набрать хотя бы пункт, и закрепила преимущество.

А третья партия запомнилась качелями. Сначала впереди были "сине-желтые", но со временем вперед вырвалась сборная Швеции. В конце сета счет снова был равным (18:18), но национальная команда Украины в очередной раз оказалась сильнее. Этот отрезок наши волейболистки снова закрыли с разгромом – 6:1.

Теперь команды будут готовиться к ответному матчу. Поединок сыграют 9 июля. Вторая встреча сборных Швеции и Украины состоится в Лунде.

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