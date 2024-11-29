Жіноча збірна України поступилась Бельгії у кваліфікації до Євро-2025

Українки програли бельгійським суперницям перший поєдинок фіналу плей-офф відбору до першості Європи 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Євро-2025, кваліфікація, фінал плей-офф, перший матч
Україна – Бельгія – 0:2
Голи: ван Керховен, 21, Вуллерт, 90+3
Матч був номінально домашнім для "синьо-жовтих" і проходив у турецькій Антальї. Підопічні Володимира Пятенка на правах господарок одразу взяли ініціативу до своїх рук і вже на першій хвилини отримали чудовий шанс відкрити рахунок. Ольга Овдійчук пробивала з вигідної позиції, проте влучила у голкіперку бельгійок.
Суперниці, витримавши стартовий тиск українок, згодом вирівняли гру, а потім й самі пішли вперед. Нашу збірну декілька разів рятувала воротар Дар'я Келюшик. Але й вона була безсила на 21-й хвилині, коли нападниця бельгійок Елла ван Керховен замкнула подачу з лівого флангу – 1:0.
У другому таймі перевага Бельгії була більш відчутною. Українки намагалися контратакувати, але створити бодай один гольовий момент після перерви не змогли.
А от суперниці своїм шансом скористались. Вже в компенсований час Тесса Вуллерт обіграла Келюшик і пробила у порожні ворота. Була невелика надія, що бельгійка перебувала в положенні поза грою. Але після перегляду VAR судді гол зарахували.
Домашня поразка (0:2) залишає "синьо-жовтим" мало шансів на вихід у фінал Євро-2025. Матч-відповідь команди зіграють 3 грудня в бельгійському Левені. Зустріч, що пройде на стадіоні "Ден Дреф", розпочнеться о 21:15 за Києвом.
Раніше ФІФА назвала суперників, з якими не гратиме Україна у відборі до чемпіонату світу-2026.
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