Жіноча збірна України з перемогою над Туреччиною вийшла у фінал відбору до Євро-2025

Євро-2025, кваліфікація, плей-офф, 1-й раунд, матчі-відповіді

Україна Ж – Туреччина Ж – 2:0 (перший матч – 1:1)

Голи: Катарас, 14 (автогол), Шматко, 34

"Синьо-жовті" зуміли нав'язати власний сценарій, забивши швидкий м'яч. Овдійчук і Басанська закрутили голови суперницям на лівому фланзі, тож пішов простріл до штрафного майданчика. А вже там Катарас на ближній стійці зрізала м'яч у власні ворота.

Подвоїла перевагу збірна України після півгодини гри. Цього разу підопічні Володимира Пятенка обійшлися без прямої допомоги турчанок. У затяжній атаці "синьо-жовтих" Калініна невдало пробила з-за меж штрафного, але Шматко зупинила м'яч перед воротаркою і відправила в кут.

Після перерви Туреччина намагалася відігратися. На 58-й хвилині команди Некли Гюнгьор навіть відправила м'яч у сітку "синьо-жовтих". Однак, після втручання VAR суддівська бригада зафіксувала офсайд у Карабулут. Зрештою, цифри на табло більше не змінилися.

Українська збірна пробилася в останню стадію відбору. У 2-му раунді плей-офф кваліфікації дівчата Пятенка зустрінуться з переможцем протистояння Греції та Бельгії. Перший матч вони звели внічию (0:0), а другий поєдинок зіграють 29 жовтня ввечері.

Жіноча збірна України на чемпіонатах Європи

"Синьо-жовті" лише одного разу подолали сито кваліфікації на першість. У відборі до Євро-2009 українки фінішували другими в групі, а в плей-офф перемогли Словенію (3:0, 2:0).

На чемпіонаті збірна України потрапила в квартет із Нідерландами, Данією і Фінляндією. Після двох поразок на старті "синьо-жовті" мінімально здолали фінських футболісток. М'ячі української команди на турнірі оформили Дарина Апанащенко та Людмила Пекур.

З тих пір жіноча збірна України двічі вилітала в плей-офф відбору. Перед Євро-2013 "синьо-жовті" поступилися Ісландії, а в кваліфікації до Євро-2022 – Північній Ірландії.