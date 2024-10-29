Женская сборная Украины с победой над Турцией вышла в финал отбора к Евро-2025

Евро-2025, квалификация, плей-офф, 1-й раунд, ответные матчи

Украина Ж – Турция Ж – 2:0 (первый матч – 1:1)

Голы: Катарас, 14 (автогол), Шматко, 34

"Сине-желтые" сумели навязать собственный сценарий, забив быстрый мяч. Овдийчук и Басанская закрутили головы соперницам на левом фланге, так что последовал прострел в штрафную. А уже там Катарас на ближней штанге срезала мяч в свои ворота.

Удвоила преимущество сборная Украины после получаса игры. В этот раз подопечные Владимира Пятенко обошлись без прямой помощи турчанок. В затяжной атаке "сине-желтых" Калинина неудачно пробила из-за пределов штрафной, но Шматко остановила мяч перед вратарем и отправила в угол.

После перерыва Турция пыталась отыграться. На 58-й минуте команды Неклы Гюнгер даже отправила мяч в сетку "сине-желтых". Однако после вмешательства VAR судейская бригада зафиксировала офсайд у Карабулут. В конце концов цифры на табло больше не изменились.

Украинская сборная пробилась в последнюю стадию отбора. Во 2-м раунде плей-офф квалификации девушки Пятенко встретятся с победителем противостояния Греции и Бельгии. Первый матч они свели вничью (0:0), а второй поединок сыграют 29 октября вечером.

Женская сборная Украины на чемпионатах Европы

"Сине-желтые" лишь однажды преодолели сито квалификации на первенство. В отборе к Евро-2009 украинки финишировали вторыми в группе, а в плей-офф победили Словению (3:0, 2:0).

На чемпионате сборная Украины попала в квартет с Нидерландами, Данией и Финляндией. После двух поражений на старте "сине-желтые" минимально одолели финских футболисток. Мячи украинской команды на турнире оформили Дарья Апанащенко и Людмила Пекур.

С тех пор женская сборная Украины дважды вылетала в плей-офф отбора. Перед Евро-2013 "сине-желтые" уступили Исландии, а в квалификации к Евро-2022 – Северной Ирландии.