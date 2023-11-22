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Жіноча збірна України оголосила склад на перший етап Кубка світу з біатлону

Естерсунд, Середа 22 листопада 2023 12:55
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Жіноча збірна України оголосила склад на перший етап Кубка світу з біатлону Фото: Ірина Петренко потрапила до першої команди (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Шість вітчизняних біатлоністок на чолі з Анастасією Меркушиною поїдуть на стартовий етап Кубка світу 2023/24 до шведського Естерсунда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

Тренерський штаб "синьо-жовтих" на чолі з Миколою Зоцем визначився зі списком учасниць змагань. Основа збірної визначилася на передсезонних стартах у шведському Ідре.

До складу першої команди збірної України потрапили Дар'я Блашко, Христина Дмитренко, Любов Кип'яченкова, Анна Кривонос, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко. Пропустить етап в Естерсунді головна зірка команди – Юлія Джима. Вона відновлюється після хвороби.

Жінки на старті сезону змагатимуться в чотирьох дисциплінах – індивідуальній гонці, естафеті, спринті та гонці переслідування. Окрім того, разом із чоловіками українки виступлять в одиночній змішаній та змішаній естафетах. Етап в Естерсунді розпочнеться 25 листопада.

Попередній сезон збірна України провела невдало, жодного разу не піднявшись на подіум. Найбільше очок здобула Джима (164 пункти). У заліковій зоні кілька разів також фінішували Меркушина (63 очки) та Олена Білосюк (50). Остання цьогоріч стартуватиме в менш престижному Кубку IBU.

    До слова, чоловіча збірна України візьме 6 біатлоністів на перший етап Кубка світу 2023/24.

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