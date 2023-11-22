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Женская сборная Украины объявила состав на первый этап Кубка мира по биатлону

Эстерсунд, Среда 22 ноября 2023 12:55
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Женская сборная Украины объявила состав на первый этап Кубка мира по биатлону Фото: Ирина Петренко попала в первую команду (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Шесть отечественных биатлонисток во главе с Анастасией Меркушиной поедут на стартовый этап Кубка мира 2023/24 в шведский Эстерсунд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

Тренерский штаб "сине-желтых" во главе с Николаем Зоцем определился со списком участниц соревнований. Основа сборной определилось на предсезонных стартах в шведском Идре.

В состав первой команды сборной Украины попали Дарья Блашко, Кристина Дмитренко, Любовь Кипяченкова, Анна Кривонос, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко. Пропустит этап в Эстерсунде главная звезда команды – Юлия Джима. Она восстанавливается после болезни.

Женщины на старте сезона сразятся в четырех дисциплинах – индивидуальной гонке, эстафете, спринте и гонке преследования. Кроме того, вместе с мужчинами украинки выступят в одиночной смешанной и смешанной эстафетах. Этап в Эстерсунде начнется 25 ноября.

Предыдущий сезон сборная Украины провела неудачно, ни разу не поднявшись на подиум. Больше всего очков завоевала Джима (164 пункта). В зачетной зоне несколько раз также финишировали Меркушина (63 очка) и Елена Билосюк (50). Последняя в этом году стартует в менее престижном Кубке IBU.

    К слову, мужская сборная Украины возьмет 6 биатлонистов на первый этап Кубка мира 2023/24.

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