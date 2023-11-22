Женская сборная Украины объявила состав на первый этап Кубка мира по биатлону
Шесть отечественных биатлонисток во главе с Анастасией Меркушиной поедут на стартовый этап Кубка мира 2023/24 в шведский Эстерсунд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".
Тренерский штаб "сине-желтых" во главе с Николаем Зоцем определился со списком участниц соревнований. Основа сборной определилось на предсезонных стартах в шведском Идре.
В состав первой команды сборной Украины попали Дарья Блашко, Кристина Дмитренко, Любовь Кипяченкова, Анна Кривонос, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко. Пропустит этап в Эстерсунде главная звезда команды – Юлия Джима. Она восстанавливается после болезни.
Женщины на старте сезона сразятся в четырех дисциплинах – индивидуальной гонке, эстафете, спринте и гонке преследования. Кроме того, вместе с мужчинами украинки выступят в одиночной смешанной и смешанной эстафетах. Этап в Эстерсунде начнется 25 ноября.
Предыдущий сезон сборная Украины провела неудачно, ни разу не поднявшись на подиум. Больше всего очков завоевала Джима (164 пункта). В зачетной зоне несколько раз также финишировали Меркушина (63 очка) и Елена Билосюк (50). Последняя в этом году стартует в менее престижном Кубке IBU.
К слову, мужская сборная Украины возьмет 6 биатлонистов на первый этап Кубка мира 2023/24.
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