Жіноча збірна України дізналася опонентів у плей-офф кваліфікації до Євро-2024

Національна жіноча команда України з футболу зустрінеться зі збірною Туреччини в першому раунді плей-офф відбору до чемпіонату Європи 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА .

"Синьо-жовті" протистоятимуть туркеням у двоматчевому протистоянні. Поєдинки відбудуться в останню декаду жовтня.

Збірна України перший матч проведе на виїзді. Натомість другий буде номінально домашнім, адже підопічні Володимира Пятенка змушені грати за межами батьківщини через повномасштабне вторгнення РФ. У разі перемоги над туркенями "синьо-жовті" зустрінуться з переможцем пари Греція – Бельгія.

На чемпіонат Європи потраплять 7 переможців другого раунду плей-офф кваліфікації. Турнір у липні наступного року прийме Швейцарія. Наразі путівки на Євро-2025 завоювали жіночі збірні Німеччини, Іспанії, Ісландії, Данії, Франції, Англії, Італії, Нідерландів і господарки змагань.

Жіноча збірна України на чемпіонатах Європи

Досі єдиний виступ у фінальних частинах припав на Євро-2009. Тоді "синьо-жовті" в плей-офф кваліфікації здолали збірну Словенії (3:0, 2:0).

На першості збірна України розпочала з двох поразок – від нідерландок (0:2) і данок (1:2). У фінальному ж турі групового етапу підопічні Анатолія Куцева мінімально здолали Фінляндію. Перемога не дозволила українським футболісткам піднятися з дна групи.

У плей-офф кваліфікації до Євро-2025 "синьо-жовті" пробилися через Лігу націй. Там українки фінішували другими в квартеті з Уельсом, Хорватією і Косовом (11 очок).