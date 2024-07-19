Женская сборная Украины узнала оппонентов в плей-офф квалификации к Евро-2024

Национальная женская команда Украины по футболу встретится со сборной Турции в первом раунде плей-офф отбора в чемпионат Европы 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА .

"Сине-желтые" будут противостоять турчанкам в двухматчевом противостоянии. Поединки состоятся в последнюю декаду октября.

Сборная Украины проведет первый матч на выезде. В свою очередь второй будет номинально домашним, ведь подопечные Владимира Пятенко вынуждены играть за пределами родины из-за полномасштабного вторжения РФ. В случае победы над турчанками "сине-желтые" встретятся с победителем пары Греция – Бельгия.

На чемпионат Европы попадут 7 победителей второго раунда плей-офф квалификации. Турнир в июле будущего года примет Швейцария. В настоящее время путевки на Евро-2025 завоевали женские сборные Германии, Испании, Исландии, Дании, Франции, Англии, Италии, Нидерландов и хозяйки соревнований.

Женская сборная Украины на чемпионатах Европы

До сих пор единственное выступление в финальных частях пришлось на Евро-2009. Тогда "сине-желтые" в плей-офф квалификации одолели сборную Словении (3:0, 2:0).

На первенстве сборная Украины начала с двух поражений от нидерландок (0:2) и датчанок (1:2). В финальном туре группового этапа подопечные Анатолия Куцева минимально одолели Финляндию. Победа не позволила украинским футболисткам подняться со дна группы.

В плей-офф квалификации к Евро-2025 "сине-желтые" пробились через Лигу наций. Там украинки финишировали вторыми в квартете с Уэльсом, Хорватией и Косово (11 очков).